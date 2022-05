Spara da scooter, sbaglia obiettivo e ammazza una 11enne: caccia al killer [VIDEO]

Il terribile episodio si è verificato lunedì scorso, 16 maggio, nel quartiere del Bronx a New York.

Uno sparo in pieno giorno nel quartiere del Bronx a New York, ha portato via la vita a una ragazzina di 11 anni, ferita mortalmente all’addome. Il dramma è occorso ieri, lunedì 16 maggio, nel pomeriggio.

Da quanto ricostruito dalla polizia newyorkese, a sparare sarebbe stato un uomo dal suo scooter, ma il suo bersaglio non era la ragazzina, bensì un altro uomo che stava fuggendo lungo la strada. Il proiettile invece di colpire l’uomo inseguito, ha colpito a morte la ragazzina.

I poliziotti hanno postato su Twitter il filmato dello sparo che ha portato via per sempre la vita dell’11enne. Nel video si notano due uomini su uno scooter elettrico, e uno dei due spara a un terzo individuo che corre lungo la strada e che riesce a seminare i due aggressori. Nel tweet, la polizia scrive:«Ricercato per omicidio, tra Fox St & 165 St in the Bronx, avete altre informazioni?».

Il capo della polizia di New York, Philip Rivera, ha spiegato che la ragazzina è stata trasportato urgentemente in nosocomio ma era gravissima e il suo decesso è avvenuto a causa delle irreversibili lesioni riportate. I poliziotti stanno cercando il killer, il complice che era a bordo dello scooter da cui è partito il proiettile e il “bersaglio” mancato del malvivente.

È il secondo caso di proiettile vagante che toglie la vita a un bambino nel 2022. Precedentemente, è stato ucciso un bambino di 11 mesi preso in pieno al viso.