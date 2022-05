Ha 17 anni ed è il primo calciatore a fare coming out: “Sono gay, basta bugie”

Ha 17 anni, fa l’attaccante per il Blackpool, ed è il primo calciatore a fare coming out: “Sono gay, basta bugie”. La rivelazione di Jake Daniels: “Voglio essere un modello facendo questo passo”.

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, Jake Daniels, classe 2005, ha fatto coming out. Il giovane attaccante del Blackpool, club di Championship, è diventato di fatto l’unico calciatore professionista maschio attivo nel Regno Unito ad essersi dichiarato apertamente gay, e uno dei pochi in tutto il mondo ad averlo fatto. Un “annuncio rivoluzionario”, viene definito il suo, che è stato rilasciato alla fine della sua prima stagione con il club del campionato. “Questa stagione è stata fantastica per me in campo”, ha infatti spiegato il calciatore professionista nella nota; e ha proseguito: “Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Ho saputo da tutta la vita di essere gay e ora sento di essere pronto a fare coming out ed essere me stesso“. Il giovane ha poi dichiarato che questa decisione rappresenta “un passo verso l’ignoto”, dato che è stato appunto “uno dei primi calciatori in questo paese a rivelare la propria sessualità”.

“Essere se stessi ed essere felici è ciò che conta di più”

Alla luce del suo importante annuncio, il lub di seconda divisione inglese ha naturalmente deciso di sostenere il giocatore in questa sua importante scelta. Una scelta affatto facile, dato che almeno per quanto riguarda il mondo calcistico inglese, quello femminile presenta molte importanti giocatrici LGBT+, al contrario dell’ambiente professionistico maschile, che manca infatti di giocatori dichiaratisi pubblicamente gay.

“Ho odiato mentire per tutta la vita, e sentire il bisogno di cambiare per adattarmi. Voglio essere io stesso un modello in questo modo. Ci sono persone là fuori, nel mio stesso ambiente, che potrebbero non sentirsi a proprio agio nel rivelare la loro sessualità. Ebbene, io voglio solo dirgli che non devono cambiare chi sono, o come vorebbero essere, soltanto perché si devono adattare. Essere se stessi ed essere felici è ciò che conta di più“, ha spiegato Daniels nella nota ufficiale.

Daniels ha anche raccontato che i compagni di squadra del Blackpool hanno accolto posivitamente la sua sessualità, dopo che si è confidato con loro. E anche lo stesso club calcistico si è detto “incredibilmente orgoglioso” del fatto che il giovane abbia “raggiunto una fase in cui il ha il potere di esprimersi sia dentro che fuori dal campo”. Un campo che gli ha offerto una stagione fantastica. “Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Odio mentire e nascondermi“, ha infatti esordito nella lettera il ragazzo.

La nota con la quale ha fatto coming out è stata pubblicata anche sul sito ufficiale dei “Tangerines”, ed è stata accolta find a subito con tantissimi messaggi di vicinanza e affetto dal mondo calcistico tutto: dai fan, ai semplici appassionati di calcio, fino anche all’account ufficiale della Premier e dalla Federazione, che ha definito il ragazzo “un esempio per tutti“. Si ricorda che l’ulgimo giocatore professionista a dichiarare apertamente la propria sessualità in Gran Bretanga era stato Justin Fashanu, nel 1990.