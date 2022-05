Epatite pediatrica, morto un altro bambino: quali sono i sintomi della malattia

Il misterioso ceppo di epatite che colpisce i più piccoli lascia sempre più perplesse le autorità sanitarie di tutto il mondo.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono oltre 400 casi di epatite misteriosa nel mondo, con almeno 12 morti.

Non si ferma il contagio di epatite acuta pediatrica in Europa. E i medici si preoccupano. Situazione particolarmente allarmante in Irlanda. Qui un bimbo è morto mentre un altro era in condizioni così gravi da aver bisogno di un trapianto di fegato. Stando ai dati Oms, i casi infiammazione inspiegabile hanno superato i 400. E sono stati segnalati in 20 paesi. I decessi ufficiali sono 12, mentre in decine di casi si è reso necessario il trapianto di fegato.

In Irlanda, a partire da marzo, sono stati sei i casi accertati di bambini colpiti da epatite di causa sconosciuta. Erano tutti minori di età compresa tra uno e 12 anni (tutti ricoverati in ospedale). Il Centro di sorveglianza per la protezione della salute di Dublino ha fa osservare che «i virus comuni che causano l’epatite (A, B, C, E) non sono stati rilevati in nessuno dei casi in questione». Gli esperti stanno cercando di capire se i casi di epatite «siano collegati a un aumento delle infezioni causate da adenovirus, causa comune di malattia infantile». Al vaglio dei ricercatori anche possibili origini dell’epatite misteriosa, come altre infezioni (compreso il Covid) qualche fattore ambientale.

Anche in Irlanda, come altrove, si indaga per stabilire se il Covid possa aumentare il rischio della malattia nei bambini. Finora però nessuno dei casi irlandesi presentava i segni dell’infezione. La gran parte dei bimbi contagiati non avevano il vaccino. Il consiglio ai genitori resta sempre quello di consultarsi col medico di famiglia nel caso in cui il bambino mostrasse i sintomi dell’epatite.

I principali sintomi della malattia

I quattro sintomi principali dell’epatite sono:

feci pallide e di colore grigio

urine scure

occhi ingialliti

pelle ingiallita

Altri sintomi della malattia sono il dolore muscolare e articolare, la febbre alta, la sensazione di malessere e di stanchezza insolita e costante, una sensazione generale di malessere, mancanza di appetito, mal di pancia, il prurito della pelle. Sul piano della prevenzione dell’adenovirus – oltre che delle altre infezioni all’origine dell’epatite – c’è invece la buona igiene delle vie respiratorie e delle mani, compresa la supervisione del lavaggio delle mani nei bimbi più piccoli.