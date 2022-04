Epatite misteriosa, ricoverato bimbo di tre anni: è in gravi condizioni

Si indaga sul possibile legame col picco di epatiti misteriose che si sta registrando in diversi paesi europei.

Un bimbo di tre anni di Prato è stato trasferito a Roma, all’ospedale Bambino Gesù. Si sospetta una epatite acuta di origine sconosciuta. È al vaglio un trapianto di fegato per il piccolo, arrivato l’altro ieri in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Si tratta di una patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni. Di queste epatiti a eziologia sconosciuta, definite dagli esperti epatiti ‘non A-non E’, si sono verificati diversi casi in Europa. In particolare nel Regno Unito, dove da gennaio sono stati registrati 108 casi in bambini di età inferiore ai dieci anni.

Attenzione alta anche nel nostro paese

Alta l’attenzione anche in Italia. Nel nostro paese è in corso un’indagine a tappeto su tutti i centri epatologici pediatrici italiani. Si cerca di stimare l’eventuale aumento di queste epatiti e, di conseguenza, di capire se anche l’Italia sia stata colpita dal fenomeno che ha coinvolto diversi altri stati.

Anche negli Stati Uniti il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) ha lanciato l’allarme, dopo nove casi segnalati in Alabama. Tutti i bambini colpiti hanno un’età da uno a sei anni. A loro è stata diagnosticata anche un’infezione da adenovirus.