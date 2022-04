Girava per la città con una sciabola da pirata. Denunciato

La particolare spada è un oggetto molto pericoloso e il suo proprietario non era in possesso del regolare permesso. Teneva l’arma sotto il sedile della sua auto

Un 22enne è stato denunciato dai finanzieri del comando di Napoli con l’accusa di porto abusivo di armi. Il ragazzo era in possesso di una sciabola, una spada simile a quella utilizzata dai pirati, grande oltre mezzo metro con la quale girava per la città.

L’uomo è stato fermato durante un controllo con la sua auto ed è apparso molto nervoso alle forze dell’ordine. Dopo un’ispezione è risultato che nascondeva l’arma sotto il sedile del lato conducente, la sciabola era perfettamente affilata e quindi molto pericolosa.

Non si a ancora se si tratti di un reperto storico o di una semplice riproduzione, resta il fatto che l’oggetto è un’arma e che il suo proprietario non era autorizzato al possesso. Alcuni mesi fa, sempre a Napoli, la Guardia di Finanza aveva sequestrato una katana da samurai a un ragazzo in piazza del Plebiscito.