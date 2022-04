Nascondevano arsenale nel retro di un negozio da parrucchiere. Arrestati

Diverse armi pesanti sono state trovate a Pomigliano d’Arco, nella bottega di un parrucchiere. In manette sono finite due persone.

Non solo pettini, shampoo e forbici: una parruccheria in provincia di Napoli, nascondeva un arsenale di armi nel retrobottega. Le armi sono sono al vaglio degli esperti per verificare se siano state utilizzate di recente per commettere fatti di sangue o intimidazioni.

I Carabinieri hanno trovato a Pomigliano d’Arco una mitragliatrice MAB con caricatore e un proiettile 9×21, un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa completo di 3 colpi e una revolver Smith & Wesson calibro 38 con un proiettile nel tamburo, reperto di un furto commesso a Milano nel 1998.

Con l’accusa di detenzione illegale di armi sono finite in manette due persone: un uomo di 41 e una donna di 31 anni. I due sono già già noti alle forze dell’ordine per altri reati. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, la donna si trova invece agli arresti domiciliari.