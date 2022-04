Epatite acuta in età pediatrica: la circolare del ministero della Salute

Il Ministero invita i cittadini a segnalare i casi sospetti di epatite acuta nei bambini. Si segnalano altri pazienti nel resto del mondo. Ecco gli indicatori forniti dagli esperti.

Una strana forma di epatite acuta colpisce i bambini in età pediatrica. Gli esperti sono alla ricerca delle cause, per questo motivo il ministero della Salute invita i cittadini a “segnalare i casi sospetti al Ministero e all’Istituto superiore di sanità e conservare i campioni biologici per consentire gli accertamenti necessari“, come si legge nel testo della circolare ministeriale firmata dal direttore generale di Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza.

La fascia di età colpita è quella dei bambini tra gli 1 e i 5 anni, uno dei pazienti purtroppo avrà bisogno di un trapianto di fegato. Anche gli esperti di altri paesi stanno studiano la nuova malattia nel tentativo di capire se i casi siano in aumento.

GLI INDICATORI

L’Oms ha quindi lanciato una serie di indicazioni provvisorie su quali siano i soggetti a rischio: l’età è meno di 10 anni, sofferenza del fegato e test negativo per i virus dell’epatite A, B, C, D ed E. Se si è di fronte a questi indicatori vi è il rischio di una epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica. Non si escludono però casi in cui il paziente possa avere una età compresa tra gli 11 e i 16 anni con gli stessi valori prima indicati.