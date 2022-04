Auto si ribalta in autostrada: muore 25enne, la cugina di 18 anni in ospedale

In un tragico incidente autostradale perde la vita una giovane donna di 25 anni. Gravemente ferita la cugina che viaggiava con lei.

L’incidente mortale è avvenuto alle prima luci dell’alba, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Incidente mortale oggi alle prime luci dell’alba, tra le 4 e le 5, sull’autostrada Palermo-CataniA19. Nello schianto è morta Noemi Ficara, 25 anni. Con lei viaggiava la cugina diciottenne, rimasta gravemente ferita. L’impatto è avvenuto vicino allo svincolo di Altavilla Milicia, Palermo. Le due giovani viaggiavano su una Toyota Yaris.

La cugina diciottenne trasportata in codice rosso in ospedale

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe urtato contro il guardrail. Poi si è ribaltato più volte. Noemi è deceduta all’istante. Invece la cugina è finita in ospedale. Il 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sembra che nell’incidente mortale non siano stati coinvolti altri mezzi. Noemi Ficara, la giovane morta nell’incidente, era originaria di Palermo. Viveva a Termini Imerese come la cugina. Il corpo senza vita della 25enne è stato portato nel cimitero di Altavilla. Numerosi i messaggi di cordoglio postati sui social dopo la sua scomparsa.