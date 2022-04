Incidente all’alba in autostrada: muore 23enne, feriti la sorella e un amico

Tragico scontro in autostrada: nello schianto è morto un 23enne e la sorella è rimasta ferita assieme a un amico.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Dopo l’incidente il traffico autostradale è rimasto in tilt per ore.

Grave incidente stradale stamattina sull’autostrada A1 in provincia di Modena. In uno scontro tra due auto e un mezzo pesante, non lontano dal casello di Modena nord in direzione Milano, è morto un giovane di 23 anni. La vittima è Marco Bottazzi, di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. È deceduto attorno alle 5, ancora da chiarire le circostanze dell’incidente.

Feriti nell’incidente mortale anche la sorella e un amico

Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, trasportate nell’ospedale di Modena. Tra loro c’è anche Valeria, la sorella del giovane morto. Ha riportato ferite al bacino, mentre un amico di 22 è stato ferito a una gamba. Sul posto sono arrivati il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per questi ultimi c’è stato molto lavoro da fare per estrarre dalle lamiere i passeggeri dell’auto più malridotta. Ma per Marco era già troppo tardi. Durante le operazioni di soccorso è stato chiuso il tratto autostradale all’altezza del chilometro 162 nord. L’ordinaria circolazione è stata ripristinata solo verso le 10.