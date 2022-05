L’auto ha sfondato la recinzione esterna ed ha investito i bambini. Ecco cos’è accaduto

Alcuni bambini stavano giocando nel giardino di un asilo quando un’auto, dopo aver sfondato la recinzione esterna li ha investiti. Da quanto si apprende, sarebbero 4 i piccoli coinvolti, uno di loro rimasto gravemente ferito ed è morto.

Il sinistro è occorso a L’Aquila, nell’asilo 1° Maggio. Il veicolo era posteggiato in una strada sita in discesa quando, per ragioni su cui sarà necessario far luce, si è messa in marcia. Sul posto sono sopraggiunti soccorritori, pompieri, polizia e carabinieri.