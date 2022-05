Milano, 16enne accoltella per 20 euro un coetaneo al parco: arrestato per tentato omicidio

Il giovanissimo si era allontanato da una comunità per minorenni problematici. Ora è accusato di tentato omicidio.

Il fatto è successo in un parco pubblico di Milano nel pomeriggio di martedì.

Poteva finire malissimo ieri al parco Trapezio di Milano. È stato lì che un sedicenne di origine salvadoregna ha preso a coltellate un coetaneo. Per soli 20 euro. È successo attorno alle 16 di martedì. Stando alla ricostruzione della Questura, il giovane, che si era allontanato da una comunità per minorenni problematici, ha raggiunto con un amico il parco Trapezio, in zona Santa Giulia.

Una volta lì, ha cominciato a minacciare due coetanei che giocavano a calcio, pretendendo 20 euro per un fantomatico debito legato alla droga. In difesa dei due ragazzi è intervenuto un altro sedicenne. È in quel frangente che il giovane di origini salvadoregne lo ha accoltellato, con due fendenti. Uno dei quali gli ha perforato un polmone. Il ragazzo ferito nel giardino pubblico è stato ricoverato d’urgenza e operato al Policlinico di Milano. È in prognosi riservata ma è fuori pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato il 16enne accoltellatore grazie a una chat di gruppo. Dopo il fermo della polizia ha ammesso le proprie responsabilità. L’accusa per lui è quella di tentato omicidio.