Trovati morti un uomo e una donna in camera da letto: corpi in avanzato stato di decomposizione

Ad allertare le autorità sono stati i vicini, che hanno percepito cattivo odore proveniente dalla casa della coppia. Carabinieri indagano

Amara scoperta in un appartamento di Palestrina, in provincia di Roma. Trovati i cadaveri di una coppia: l’uomo aveva 52 anni, la donna 60. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione.

I vicini della coppia hanno lanciato l’allerta poiché hanno sentito un forte cattivo odore provenire dalla casa dei due. I militari dell’Arma sono quindi intervenuti e hanno fatto la drammatica scoperta. Ad aiutarli ad entrare in casa sono stati i vigili del fuoco. I corpi dei due erano distesi nella stanza da letto, deceduti, forse, da molto tempo.

Da una prima occhiata non vi sarebbero segni di violenza sui due corpi. Sarà tuttavia necessario eseguire ulteriori verifiche per comprendere quali possano essere le cause dei decessi. Non si esclude anche l’eventualità di disporre un esame autoptico.

Nella camera da letto, accanto ai due corpi, i carabinieri di Palestrina hanno ritrovato dei flaconi di metadone. Questo farebbe scattare l’ipotesi di un’overdose anche per il fatto che i due conviventi avevano un passato da tossicodipendenti. I carabinieri, nel frattempo, stanno indagando sull’accaduto e per ora non escludono alcuna pista da seguire.