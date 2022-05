Berlusconi: “Le mie tv hanno regalato film a donne che spolveravano”

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, parlando con i cronisti a Napoli, dopo il pranzo in un ristorante a Posillipo, rivendicando i risultati raggiunti nel periodo del suo governo.

“Quando ho fondato Forza Italia nel 1994 ero molto popolare, perché ero il Berlusconi vincente con il Milan ed ero anche il fondatore della televisione che aveva regalato a tutte le donne italiane il film alle 10 di mattina, per cui spolverando e cucinando potevano vedersi un film”, sono le parole di Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi: “Dovremmo ricordare agli italiani quello che abbiamo fatto”

“Nel ’94 ero molto famoso e allora ho deciso di fare Forza Italia. Adesso Forza Italia ha subito questi attacchi, io sono stato buttato fuori dalla politica italiana, mi sono presentato alle elezioni per il Parlamento Europeo e sono stato eletto con molti voti. Ora dovremmo ricordare agli italiani tutto quello che abbiamo fatto come governi in 9 anni e passa del centrodestra. Non abbiamo aumentato le tasse, non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani e abbiamo fatto 36 riforme molto utili. Non c’è nulla che possa esserci rimproverato di ciò che abbiamo fatto nei 9 anni di governo”.



Berlusconi ha inoltre aggiunto: “Per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che sento venire da tutte le parti, dalla Gran Bretagna o dalla Nato”.