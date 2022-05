Meteo OGGI sabato 21 maggio | addensamenti al nord

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 20 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud nuvoloso bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 21 maggio.

Nord:

Annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna sulle aree alpine confinali con lievi rovesci e anche qualche occasionale temporale su quelle del triveneto, in miglioramento serale con ampie aperture; cielo sereno o velato sul restante settentrione salvo addensamenti più significativi attesi sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Cielo generalmente sereno o al più con deboli velature di passaggio; qualche lieve annuvolamento più significativo potrà interessare al primo mattino l’alta toscana e poi in serata e nelle ore notturne il basso Lazio.

Sud e Sicilia:

Ancora bel tempo con qualche nube in più che interesserà le aree tirreniche di bassa Campania, Basilicata e Calabria, coinvolgendo poi in serata anche il settore settentrionale campano.

Temperature:

Minime in aumento su alpi e prealpi occidentali, Lombardia e Sardegna orientali, triveneto, Emilia-romagna, regioni centromeridionali adriatiche, rilievi campani, Basilicata, Calabria centrorientale e Sicilia centromeridionale; in flessione su Liguria, alta Toscana ed aree tirreniche di Calabria e Sicilia; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria, nord Sardegna, regioni centrali tirreniche, appennino marchigiano, Umbria, Campania, Basilicata e Sicilia tirreniche e sulla Calabria centroccidentale; in diminuzione sui rilievi valdostani ed altoatesini; in aumento sul resto d’italia.

Venti:

Deboli dai quadranti meridionali su Liguria e Sardegna, settentrionali sulle estreme aree ioniche e variabili sul resto del paese con brezze pomeridiane lungo le coste.

Mari:

Mossi mar ligure, canale di Sardegna e basso ionio; da mossi a poco mossi gli altri mari attorno alla Sardegna e lo stretto di Sicilia; generalmente poco mossi i restanti bacini.