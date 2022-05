Meteo OGGI domenica 22 maggio | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 22 maggio. Al nord nubi sparse con piogge. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 22 maggio.

Nord:

Iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi cumuliformi dalla seconda parte del mattino su alpi e prealpi, con associati rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sul settore occidentale.

Centro e Sardegna:

Bel tempo, con aumento delle velature dal pomeriggio sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi basse dal pomeriggio su Campania e Basilicata tirrenica e delle velature su Molise e Puglia.

Temperature:

Minime in aumento su isole maggiori, Calabria, Puglia centromeridionale, Piemonte, Valle d’aosta, Friuli-venezia giulia ed aree pianeggianti di Lombardia e Veneto, in diminuzione su Alto-adige ed aree alpine del Veneto, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento sulle regioni tirreniche ed aree appenniniche, in lieve diminuzione sul resto del nord, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Mari:

Mossi stretto di Sicilia orientale e ionio centromeridionale; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.