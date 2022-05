Meteo OGGI lunedì 23 maggio | coperto al nord

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 23 maggio. Al nord nubi sparse con piogge. Al centro cieli sereni. Al sud sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 23 maggio.

Nord:

Addensamenti nuvolosi compatti al primo mattino su Liguria e triveneto in rapida estensione alle restanti aree alpine e prealpine con associati rovesci sparsi e qualche temporale in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, localmente intensi sulle aree confinali lombarde e piemontesi. In serata attenuazione dei fenomeni a parte qualche locale persistenza sui rilievi centro occidentali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Condizioni di tempo stabile con cielo sereno salvo modeste velature in transito su Toscana e Sardegna.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno ovunque a parte qualche nube bassa al primo mattino sulle aree costiere tirreniche peninsulari.

Temperature:

Minime in diminuzione su Piemonte centro occidentale; stazionarie su valpadana, Lazio e restante Emilia-romagna; in lieve aumento sul resto del paese. Massime in calo al nord ovest, restanti aree alpine e Basilicata ionica; stazionarie sul resto del nord ed in aumento sul resto della penisola.

Venti:

In prevalenza deboli meridionali, con rinforzi su Liguria, appennino emiliano ed aree alpine.

Mari:

Mosso ionio meridionale; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento serale su mar di Sardegna e tirreno settentrionale.