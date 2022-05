Operaio di 43 anni muore schiacciato da un camion

Ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, a Imola, nel Bolognse. La vittima è un uomo di 43 anni, morto a causa delle gravi ferite riportate a seguito del grave incidente. Il 43enne è rimasto schiacciato da un camion, mentre lavorava in una ditta di trasporti sulla via Selice.

Quanto accaduto deve essere ancora ricostruito in modo completo. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza, ma l’operaio è deceduto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bolgona. Per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, sono intervenuti sul luogo della tragedia, i carabinieri e i funzionari della medicina del lavoro.