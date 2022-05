Auto di servizio finisce in mare durante la notte: morto lavoratore scalo

Sinistro letale stanotte all’aeroporto Cristoforo Colombo, a Genova. Morto un dipendente dello scalo, aveva 50 anni

Terribile incidente stanotte all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita.

Un’auto di servizio sita dentro lo scalo ha sfondato i new jersey ed è precipitata in mare all’altezza della pista numero 10. I vigili del fuoco sono arrivati intorno all’1 di questa notte, con il team dell’aeroporto, un’autogru e i sommozzatori giunti sul posto da Torino. In loco anche i soccorritori del 118 e i carabinieri.

A perdere la vita un dipendente dello scalo, Sergei Robbiano, 50 anni, nel corso di un’ispezione di routine della pista di volo. L’uomo è precipitato in mare con l’auto. Da quanto si apprende, avrebbe sfondato la barriera della pista numero 10 e sarebbe finito in acqua.

Sommozzatori e vigili del fuoco, con l’aiuto della capitaneria, sono riusciti a localizzare l’auto e a recuperare il cadavere. L’aeroporto è tornato operativo dopo il completamento delle operazioni di recupero. Attualmente gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.