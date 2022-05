Tragedia nella notte: travolto, per lui nulla da fare

Grave incidente nella notte a Genova: un giovane di 26 anni perde la vita. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Un giovane uomo di 26 anni è morto questa notte a Genova dopo essere stato investito da un’auto su una rampa di un garage nella zona di Pegli.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del Fuoco e il 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine intervenute hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.