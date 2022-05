Trovati morti in casa due coniugi, uccisi a colpi d’arma da fuoco: da giorni i figli erano senza loro notizie

Il ritrovamento è occorso ieri sera, intorno alle ore 20, a Spinello (Forlì Cesena). Trovati morti un uomo di 55 anni e la moglie, 57 anni.

Trovati morti, ieri sera, verso le ore 20 a Spinello (Forlì Cesena), due coniugi di 55 e 57 anni, uccisi a colpi di pistola. Le due salme erano nella camera da letto della casa sita in viale dei Pini.

Attualmente, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma potrebbe anche essersi trattato di un omicidio suicidio. I due coniugi, pensionati, risiedono a Santa Sofia, dove però non abiterebbero in modo stabile, bensì nel Lazio.

I militari dell’arma sono giunti sul posto verso le 20, accompagnati dai vigili del fuoco. Gli investigatori stanno indagando per ricostruire cosa possa essere effettivamente accaduto e sull’inchiesta c’è il massimo riserbo.

Quel che si sa, è che i coniugi erano irrintracciabili da qualche giorno. L’ultima volta che sono usciti risale al 18 o 19 maggio, dopodiché più nulla. Alcuni loro amici hanno provato a contattarli per telefono, ma non hanno mai ricevuto alcuna replica.

Ecco perché, dopo due giorni, sono stati contattati i figli, che abitano e lavorano fuori da quel paese, Santa Sofia (Forlì Cesena). Anche loro hanno provato a chiamare, ma senza successo. A quel punto, è partito il sopralluogo nella casa sita a Spinello.

Ieri sera, infine, la terribile scoperta: moglie e marito, senza vita, nella loro camera da letto. Essendo in una zona pienamente appenninica, non è molto abitata, eppure la casa non è isolata. Gli amici dei due coniugi, che hanno dato l’allerta, abiterebbero non lontano.