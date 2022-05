Attentato a Putin: “Diversi i tentativi di ucciderlo”

Non una notizia che stupisce, che la vita del Presidente russo sia in pericolo, è piuttosto prevedibile. Secondo quanto sostenuto da Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino: “È successo circa due mesi fa”

Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Lo hanno riportato diversi media ucraini tra cui l’Ukrainska Pravda. “C’è stato un tentativo non molto tempo fa. Si tratta di un’informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito. Ma è successo davvero circa 2 mesi fa”, ha dichiarato Budanov.

“Sono stati diversi gli attentati alla vita del presidente russo – ha sottolineato Budanov – di recente quello ad opera di esponenti caucasici. Non si tratta di informazioni pubbliche ma è tutto vero”.