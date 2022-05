È morta sul colpo la piccola, dopo essere caduta dal balcone posto al settimo piano di un edificio di Modena, in via Giardini.

Una bimba di 4 anni è morta sul colpo cadendo dal settimo piano, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto ma non c’è stato nulla da fare per la bambina. Sul posto, oltre al 118 anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi.