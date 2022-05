Migranti, nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa: arrivati in 36, 5 i minori

Stanotte sull’isola siciliana sono giunti altri gruppi di migranti dopo aver attraversato il Mediterraneo. Tra loro anche cinque minorenni.

I migranti sono arrivati in due gruppi, rintracciati a distanza di poche ore da finanzieri e carabinieri.

Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, dove a sbarcare stavolta sono stati in trentasei. I primi ad arrivare erano a bordo di un gommone di 6 metri. Si trattava di 23 migranti, tra loro anche 4 minorenni.

Li ha intercettati la Guardia di finanza a circa 2 miglia da capo Ponente. Verso le due di notte i carabinieri hanno rintracciato invece altri 13 migranti, tra i quali una donna e un minore. I militari dell’Arma li hanno intercettati a terra in località Cala Creta. La barca usata per la traversata non è stata ritrovata. I migranti accolti sono stati tutti trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.