Ritrovata minorenne scomparsa che aveva fatto perdere le proprie tracce da giorni

Da alcuni giorni una ragazza minorenne era scomparsa da casa, in un comune toscano. Ma la Polizia l’ha rintracciata durante un controllo.

La giovane non aveva con sé i documenti, ma ha subito affermato di essere la ragazza scomparsa.

Ritrovata ad Ancona la minorenne scomparsa da alcuni giorni da casa, in Toscana. Sabato, nella tarda mattinata, l’equipaggio di unavolante, nel corso di un controllo in viale Marconi ha notato una ragazza che corrispondeva alla descrizione della minore che, negli scorsi giorni, aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanata da un comune toscano.

Ai controlli la ragazza, sprovvista di documenti di identità, si è presentata fin dal primo momento come la minore scomparsa. Gli agenti l’hanno accompagnata in questura. È lì’ che i poliziotti, dopo i necessari accertamenti, hanno verificato la sua identità. Confermando che si trattava realmente della minorenne che si era allontanata dalla Toscana. Successivamente la ragazza è stata affidata alle cure di una struttura per minori.