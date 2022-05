Incendio in un attico a Roma: pensionato muore tra le fiamme

Tragedia questo pomeriggio, lunedì 23 maggio, in un appartamento di Roma, un palazzo in via Agostino Richelmy, nella zona di San Pietro.

Un anziano è stato trovato morto nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti poco dopo le 15 per spegnere il devastante incendio che ha reso l’edificio inagibile. Per poter raggiungere la vittima, i pompieri si sono dovuti far strada tra le fiamme.

L’allarme è stato dato da alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dalle finestre. I pompieri hanno soccorso gli inquilini con l’autoscala e li hanno tratti in salvo portandoli in strada. Non ci sarebbero altre vittime. Due dei sei piani dell’edificio sono rimasti danneggiati. Sono ignote, al momento, le cause del rogo.