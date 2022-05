Il doppio suicidio dei coniugi a Spinello, dove gli “illuminati” attendono l’apocalisse

Anni fa, una settantina di persone, seguaci della Scuola Ramtha, sono giunte a Spinello. La paura che il mondo finisse nel 2012, le villette bunker e ora il suicidio dei due coniugi

Dopo la morte dei due coniugi a Spinello (Forlì Cesena), sono venuti a galla ulteriori dettagli sull’accaduto. A quanto pare si sarebbe trattato di un duplice suicidio, e si è scoperto anche che i due erano membri della Scuola new age di Illuminazione “Ramtha”, che si trova proprio nella frazione di Santa Sofia.

Ma che cos’è la scuola Ramtha? È un culto new age che fa riferimento al mito di un guerriero esistito 35mila anni fa, che parla in inglese usando un accento indiano e che manda messaggi a una donna, J.Z. Knight, che è colei che trasmette il suo pensiero. Knight, 76 anni, è di Roswell, nel New Mexico e in tv, negli Stati Uniti, conduce trasmissioni new age ed è in cerca di adepti per la sua Scuola di Illuminazione.

Come riporta La Stampa, la setta era giunta nel nostro Paese nel 1999 in un incontro a Borgo Priolo, in provincia di Pavia, dopodiché ha avuto inizio il proselitismo la cui sede è appunto, stabilita a Spinello.

Agli inizi del nuovo millennio, regnava il timore delle profezie Maya sulla fine del mondo che sarebbe dovuta avvenire nel 2012, il 21 dicembre per l’esattezza. Spinello sembrava essere il posto ideale per sfuggire all’apocalisse, ecco perché molti “allievi” si stabilirono qui o acquistarono una seconda casa da raggiungere prima che tutto finisse, munendola di bunker e mettendo da parte generi di prima necessità.

Nel Natale del 2012 non successe niente e circa una settantina di allievi decisero di rimanere lo stesso a Spinello, integrandosi molto bene con gli altri abitanti del posto, tant’è che il primo cittadino ha detto di non aver mai avuto problemi con loro. «All’inizio c’era stata un po’ di diffidenza verso i nuovi arrivati, ma poi tutto è filato liscio», ha detto il presidente della Consulta di Spinello.

Pochi giorni fa il ritrovamento dei due coniugi

Poi, due giorni fa, la scoperta del decesso dei coniugi Paolo Neri, 67 anni, e Stefania Platania, 65 anni, anche loro giunti fino a Spinello convinti che Ramtha, vissuto 35 mila anni fa, fosse tornato negli anni ’70 tramite la medium Usa Knight, che ha trascritto gli insegnamenti del guerriero e che ha registrato pure i marchi per diffondere la sua parola. Sono numerosi i seguaci della scuola in tutto il mondo, inclusa l’attrice Shirley MacLaine.

A Spinello, la comunità di allievi si sente minacciata. Una signora che vuole restare anonima, «abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni. Ma per carità, non scrivete che siamo una setta. Quello che è successo è purtroppo un fatto doloroso, ma privato».

Venerdì sera, a Spinello, si è tenuta un’assemblea pubblica per parlare degli smottamenti invernali, che hanno causato crepe in alcune villette. Dovevano essere presenti anche i coniugi Neri, ma non sono mai andati, forse perché si erano già tolti la vita.

Il biglietto dei coniugi

I due coniugi, prima del gesto estremo, hanno lasciato ai figli sul comodino della loro stanza da letto un messaggio con scritto:«Vogliamo trovare altrove la nostra pace e la nostra libertà». I due si sarebbero tolti la vita sparandosi al viso.

«I due pensionati», spiega all’Ansa Rossella Capuano, comandante carabinieri, «a quanto sappiamo non avevano problemi economici, né problemi di salute. Anche se su questo, essendo loro residenti a Roma, stiamo cercando ulteriori riscontri».

Scioccato uno dei due figli, con cui i carabinieri hanno parlato per telefono e che «non si aspettava quello che è successo. Avrebbe dovuto vedere i genitori tra qualche giorno, avevano dei programmi». Per ora la casa non è stata posta sotto sequestro. Quanto al legame della coppia con la scuola Ramtha, non vi sono riferimenti a quest’ultima nel biglietto di addio, ma ciò si evince dalle testimonianze sulla coppia. «Riguarda un loro spaccato di storia. Nel 2012 quando hanno acquistato casa a Spinello ci è stato riferito che effettivamente i signori erano pronti con bunker e provviste accumulate», ha chiosato la comandante dei carabinieri.