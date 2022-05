Mamma prende per i capelli bimba al parco: non voleva giocare con sua figlia

Questa è la triste vicenda accaduta in un parco giochi a Grosseto, dove una 40enne avrebbe picchiato una bambina perché non voleva giocare con la figlia che, è stata rifiutata per poi scoppiare in lacrime.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa, la piccola si sarebbe avvicinata a due sue coetanee mentre giocavano a pallavolo. Le due che normalmente trascorrono i pomeriggi con la bimba, non hanno voluto che si unisse alla partita. La bambina dopo il rifiuto è corsa dalla madre travolta dalla tristezza.

La 40enne si è alzata dalla panchina per chiedere perché sua figlia non potesse giocare con loro. Dopo una breve discussione, la donna avrebbe preso una bambina per i capelli, buttandola a terra. Il figlio della donna è poi intervenuto tirando calci sul petto della bambina poco più grande della sorella. Entrambi hanno picchiato la bimba fino all’intervento dei genitori.

A chiamare i chiamare i carabinieri sono stati i passanti che hanno assistito alla scena. La madre della vittima ha denunciato l’evento. “Mia figlia – ha raccontato – ha paura di incontrare quella donna in ogni angolo. Non vuole più uscire di casa”.