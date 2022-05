Indagato il medico che operò il Papa: accusato di lesioni e violenza

Il dottor Sofo è accusato di violenza domestica per avere maltrattato la compagna, sia fisicamente che verbalmente. Inoltre sarebbe entrato nella sua posta personale, forzando i sistemi informatici.

Luigi Sofo, il medico esperto di chirurgia addominale che ha operato Papa Francesco, risulta indagato per aver aggredito la sua compagna. Lo riporta un’articolo pubblicato questa mattina sul Corriere della Sera.

Il professor Sofo avrebbe colpito la donna con schiaffi e morsi fino ad lanciare addirittura una scarpa a seguito di alcune liti avvenute durante il periodo natalizio. Risultano quindi a suo carico denunce per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe anche aggredito verbalmente la compagna con insulti e frasi offensive.

Ma non solo, a carico del medico ci sarebbe anche un’accusa per acceso abusivo al sistema informatico, in quanto sarebbe entrato senza permesso nella posta elettronica della donna, forzando la sicurezza.

CHI E’ IL DOTTOR SOFO

Sofo, 66enne, ha assistito il dottor Sergio Alfieri il 4 luglio del 2021 durante l’operazione al colon di Papa Bergoglio avvenuta il 4 luglio dello scorso anno. La coppia sta insieme da circa 10 anni, si erano conosciuti in ospedale nel 2007 e convivevano. Negli ultimi tempi però il loro rapporto si era deteriorato con continue discussioni anche in pubblico.