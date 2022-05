Pestaggio brutale davanti a un bar, ragazzo finisce in coma: rintracciati i 20enni responsabili

Un pestaggio brutale, quello avvenuto davanti a un bar la settimana scorsa: un ragazzo di origine nordafricana è finito in coma. Sono stati arrestati invece i due ventenni di Prato che lo hanno picchiato.

Gravissimo episodio, quello avvenuto qualche giorno fa, e che vede vittima un giovane di origine nordafricana. Pestato brutalmente nella serata di giovedì scorso, 19 maggio, il giovane si trova ora ricoverato, in stato di coma, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Prato.

Le forze dell’ordine sono riuscite nelle scorse ore a risalire ai responsabili della violenta aggressione. Si tratterebbe, riportano le fonti, di due ragazzi di circa 20 anni, ora arrestati per tentato omicidio. I due, secondo quanto riporta Il Tirreno, avrebbero cercato di nascondersi in un in un bed & breakfast dell’Appennino tosco-emiliano per fuggire alle forze dell’ordine, che erano sulle loro tracce.

Pestato brutalmente da due 20enni di Prato, “condizioni gravi ma stabili”

Il giovane di origine nordafricana si trova tuttora in coma, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Prato, dopo essere stato preso di mira da una coppia di 20enni. I due lo avrebbero infatti aggredito brutalmente, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. Il pestaggio è avvenuto nella serata i giovedì scorso, davanti a un bar del quartiere pratese di San Paolo.

Dopo aver ridotto in gravi condizioni il nordafricano, i due sarebbero scappati, cercando di far perdere le tracce e pensando, probabilmente, di farla franca. Nella giornata di sabato, però, sono stati identificati dalle forze dell’ordine, che li hanno rintracciati sull’Appennino bolognese. Entrambi accusati di tentato omicidio e lesioni gravissime, i 20enni sono stati arrestati nella provincia di Bologna.

Come viene spiegato dai media che hanno trattato la notizia, pare che i due aggressori si fossero volontariamente allontanati dalla città toscana, così da far “calmare le acque” dopo l’avvenuto pestaggio. Per questo avrebbero tentato di nascondersi in un bed & breakfast della zona appenninica tosco-emiliana.

I due pratesi devono ora attendere la decisione e la convalida da parte del gip di Bologna. Nel frattempo, secondo gli ultimi aggiornamenti in merito allo tato di salute della vittima, pare che il cittadino nordafricano, sebbene sia in coma a causa della furia con la quale è stato aggredito, sarebbe attualmente in condizioni “gravi ma stazionarie“.