Fallisce il furto, tenta la fuga buttandosi dalla finestra: si rompe una gamba, arrestato il ladro

Si introduce in un appartamento ma il furto fallisce: per scappare dalle forze dell’ordine, tenta la fuga buttandosi dalla finestra, e si rompe una gamba. Arrestato il ladro di origini georgiane.

Ennesimo episodio di criminalità, quello segnalato nel corso delle scorse ore a Roma. Secondo quanto si apprende dai media locali che hanno riportato per primi la notizia, ad essere finiti arrestati sono due cittadini di origini georgiane. I due avrebbero cercato di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione situata in una zona centrale della città.

I due ladri, entrambi georgiani rispettivamente di 38 anni e 48 anni, avrebbero fatto per introdursi in un appartamento in zona Baldo degli Ubaldi, ma – sorpresi sul fatto – hanno cercato di fuggire lanciandosi dalla finestra. Fallito il tentativo di fuga, con uno di loro che si è ferito alla gamba.

Arrestati due ladri georgiani, uno ricoverato con gamba rotta

All’interno dell’appartamento preso di mira dai due ladri, erano installate delle telecamere di sicurezza. Sarebbe stato proprio grazie a questi dispositivi di sorveglianza, che i proprietari si sarebbero accorti tempestivamente di quanto stava accadendo. I due, entrati nell’abitazione di via Giovanni Battista Gandino, sono stati scoperti mentre cercavano di trafugare quanto potevano.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri del Radiomobile, coadiuvati dai militari della stazione Madonna del Riposo, sono riusciti a bloccare entrami i ladri, prima che riuscissero a darsi alla fuga. In particolare, uno di loro è stato sorpreso mentre usciva dal condominio, ed è stato dunque subito bloccato. Il compagno, invece, per evitare di fare la fine del complice, ha pensato di passare dalla finestra. Si è dunque lanciato da un’altezza di circa sette metri, finendo la caduta nella chiostrina interna del palazzo. A seguito dell’impatto con il suolo, però, il ladro si è rotto una gamba. Ferito, è stato dunque portato all’ospedale San Camillo – dove ora è ricoverato in attesa di un intervento chirurgico.

Nella serata di ieri, però, un altro episodio di criminalità è stato segnalato alle forze dell’ordine capitoline. Anche in questo caso il protagonista sarebbe un cittadino straniero, un uomo di origine somala, che avrebbe cercato di dare fuoco ai capelli di una ragazza che aspettava il bus. Si tratta di un 34enne senza fissa dimora, che dopo aver tentato di aggredire la giovane ha poi provato ad appiccare un incendio tra le sterpaglie intorno. Immediato l’intervento dei carabinieri, giunti in viale Parioli a Roma, che hanno fermato e denunciato l’uomo. Come viene spiegato dal quotidiano online 7Colli, le forze dell’ordine sono intervenute a seguito delle segnalazioni fatte da alcuni passanti, che hanno denunciato molestie da parte di un venditore di rose.