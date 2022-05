Pedofilia, card. Bassetti: “Da noi massimo impegno per prevenire abusi e tutelare i minori”

Nell’ultimo discorso alla guida della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Bassetti tocca la questione della pedofilia del clero.

Il presidente uscente della Cei ribadisce lo sforzo per prevenire gli abusi e tutelare i più piccoli.

Ieri si è aperta l’Assemblea della Cei, l’ultima presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Per lui è arrivata la fine del mandato da presidente della Conferenza episcopale italiana. Ora l’Assemblea dovrà scegliere una terna di nomi da sottoporre a papa Francesco per la nomina del suo successore.

Nel suo discorso finale, il cardinale ha affrontato lo spinoso tema degli abusi sessuali in seno all’istituzione ecclesiale. “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi”, ha detto Bassetti. Che poi ha aggiunto: “Vogliamo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili”. Per questo motivo, ha concluso Bassetti, “come già ribadito in altre occasioni, intendiamo promuovere una migliore conoscenza del fenomeno degli abusi per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione”.

Un’ipotesi al vaglio: una commissione indipendente sui casi di pedofilia nella chiesa italiana

Proprio ieri, infatti, è arrivato l’appello del Comitato anti pedofilia che chiede una commissione indipendente per indagare sugli abusi sessuali commessi dai sacerdoti: “Chiediamo la piena collaborazione della Chiesa italiana a un’indagine indipendente, condotta da professionisti credibili e super partes, che faccia luce sugli abusi compiuti dal clero in Italia, che veda uniti gli sforzi di diverse e altissime professionalità e che utilizzi contemporaneamente metodi qualitativi, quantitativi e documentali”.

Sono mesi che si è aperta la discussione all’interno della Cei – con pareri divergenti – sull’ipotesi di dar vita anche in Italia a una commissione indipendente sulla pedofilia tra i preti sul modello delle esperienze francesi e tedesche.

Il cardinale Bassetti, nel suo discorso di congedo, ha aggiunto: “Da ex rettore di Seminario lasciatemi dire che i nostri ragazzi, sin dai primi anni della loro vita, sono portatori sani di una energia straordinaria: attendono solo testimoni credibili e affidabili, capaci di consigliare il modo in cui trasformare questa forza vitale estemporanea in felicità duratura”.