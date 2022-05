Trova in giardino bomba della Seconda guerra mondiale: interviene l’esercito

Una donna ha trovato in giardino un ordigno del secondo conflitto mondiale. Dovranno intervenire gli artificieri per prelevarla.

È già la seconda bomba ritrovata nella stessa zona nel giro di pochi mesi.

Ritrovata a Palma Campania, in provincia di Napoli, una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un giardino privato in via Saverio Carbone. Ad accorgersi dell’ordigno bellico la proprietaria 58enne del fondo.

I Carabinieri della stazione di Palma Campania sono intervenuti dopo l’allerta. Una volta sul posto, i militari hanno subito provveduto a isolare e a mettere in sicurezza l’area interessata. A prelevare la bomba, 30×7 centimetri di dimensioni, saranno i militari del 21° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito di stanza a Caserta. Dopo di che l’ordigno sarà fatto brillare in una località sicura. Il 2 marzo scorso, sempre a Palma Campania, era stato rinvenuto un ordigno identico.