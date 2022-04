Distruggono bosco per farci un maneggio, in 4 denunciati

Distrutto completamente il bosco in un’area pari a decine di migliaia di chilometri quadrati. Ma la Forestale ha scoperto tutto.

Il disboscamento abusivo avrebbe dovuto fare spazio a un maneggio.

Avevano distrutto un bosco per farci un maneggio. Il tutto senza richiedere alcuna autorizzazione. È quanto hanno scoperto i Carabinieri forestali a Palma Campania, nella provincia napoletana. Durante un controllo del territorio i militari si sono accorti del disboscamento abusivo. Era stata spianata un’area boschiva sottoposta a vincolo.

Qui i Carabinieri hanno sorpreso al lavoro alcuni operai alla guida di mezzi meccanici. I lavori servivano ad allestire un maneggio. Ma i controlli hanno fatto emergere che il cantiere non aveva alcuna autorizzazione.

Per questo sono stati denunciati in quattro: in primo luogo il direttore dei lavori e il legale rappresentante della ditta. Insieme a loro sono stati denunciati anche il gestore dell’area e un architetto del comune. I lavori abusivi avevano completamente distrutto una superficie boschiva di oltre 12 mila metri quadrati.