Uvalde, l’annuncio del killer: “Sto andando a sparare in una scuola elementare”

Il killer di Uvalde aveva annunciato con un post su Facebook l’intenzione di compiere una strage nella scuola. Questo quanto sottolineato dal governatore del Texas, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa.

“Sto andando a sparare in una scuola elementare”, aveva scritto l’autore della strage in un post, ha spiegato Abbott, precisando che questo messaggio è stato preceduto da altri due in cui prima annunciava di voler sparare alla nonna e poi di averlo fatto.

“È intollerabile e inaccettabile per noi avere in questo Stato qualcuno che uccida dei bambini in una scuola”. Ha dichiarato il governatore del Texas, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa all’indomani della strage. “Uvalde è scioccata nel profondo. Le famiglie sono distrutte. I cuori sono per sempre in frantumi”, ha aggiunto, “le persone sono giustamente arrabbiate per quello che è accaduto”.

“È un problema di malattia mentale”

La strage, dal governatore del Texas è collegata ad un problema di “malattia mentale”. Lo sceriffo e le forze dell’ordine mi hanno detto che “c’è un problema di malattia mentale in questa comunità”, ha dichiarato il repubblicano Greg Abbott in conferenza stampa. Lo riferisce la Cnn, sottolineando come lo stesso Abbott avesse detto poco prima che l’autore della strage, il 18enne Salvador Rolando Ramos, non era noto per avere problemi mentali.

Il governatore non ha fatto alcun riferimento alla libera vendita di armi nel suo stato, da lui ampliata, come possibile causa della sparatoria nella scuola elementare. Sulla stessa linea molti esponenti del suo partito, a partire dal leader repubblicano al Senato Mitch McConnell che ha definito Ramos “un giovane disturbato” e un “maniaco”, senza menzionare in alcun modo la possibilità di provvedimenti per limitare la vendita delle armi.