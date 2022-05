Usa, ancora il Texas: sfiorata altra strage, arrestato studente armato vicino a una scuola

A poche ore dal tremendo eccidio di Uvalde, stava per ripetersi lo stesso copione. Sempre in Texas, sempre in una scuola.

Una segnalazione e il tempestivo intervento della polizia hanno scongiurato un altro potenziale killeraggio di massa.

Ancora dovevano passare le 24 ore dallo spaventoso massacro della Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, dove un diciottenne ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti prima di essere abbattuto dai poliziotti. E ci è mancato davvero poco perché si ripetesse una strage analoga. A sventarla la polizia statunitense che ha arrestato, sempre in Texas, uno studente armato fino ai denti che si aggirava minacciosamente attorno a una scuola.

Con sé il giovane aveva un fucile stile Ar-15: il più utilizzato nelle sparatorie in America. Ma non solo: gli agenti hanno trovato al ragazzo anche un Ak-47, ovvero il Kalashnikov. Lo hanno arrestato fuori dalla scuola superiore Berkner di Richardson, nel Texas del Nord, a 560 km di distanza da Uvalde. A avvisare i poliziotti è stato un testimone. Aveva visto una persona armata di fucile nei pressi dell’edificio scolastico. Gli agenti hanno rivenuto le armi nell’auto dello studente, che adesso è accusato di porto d’armi illegale in una zona scolastica ‘weapon-free’, dove le armi proprio non dovrebbero circolare.

Nel frattempo il presidente Joe Biden ha annunciato di volersi recare in Texas nei prossimi giorni insieme alla first lady Jill. La coppia presidenziale incontrerà i familiari delle vittime del sanguinoso massacro alla scuola elementare di Uvalde. “Noi – ha dichiarato Biden – dobbiamo chiederci: quando è che, in nome di Dio, faremo ciò che deve essere fatto? Se non fermare completamente, cambiare in modo fondamentale il numero di massacri che si susseguono in questo Paese?”. “Io sono stanco di tutto questo – ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca – sono stufo e stanco di quello che continua a ripetersi“. Senza indicare una data precisa, Biden ha spiegato che andrà in Texas assieme alla moglie per “portare un po’ di conforto a una comunità stravolta dal dolore e dal trauma”.