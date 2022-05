Arrestato Bernie Ecclestone, magnate ed ex patron F1

Brutta disavventura per il magnate che si stava recando in Svizzera. Aveva a bordo una pistola su un jet privato

Il magnate ed ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, è finito in manette in Brasile. L’uomo è stato beccato con una pistola, mentre stava prendendo un jet privato per recarsi in Svizzera, come ha spiegato la polizia locale.

La pistola trasportata da Ecclestone era una LW Seecamp 32 non documentata. A rilevare la presenza dell’arma da fuoco è stato uno screening ai raggi X. Lo hanno arrestato e condotto in una struttura dell’aeroporto Viracoposos.

Una volta lì, il magnate ha ammesso di possedere la pistola, ma ha detto di non sapere che si trovasse nella sua valigia in quel frangente. Da quanto afferma il giornale brasiliano Globo, che ha consultato il verbale redatto dalle autorità del luogo, Ecclestone ha detto alla polizia di aver comprato la pistola da un meccanico di Formula 1 5 anni fa e che l’arma era conservata dal magnate in una proprietà di campagna nei pressi di San Paolo. In seguito ha pagato i soldi della cauzione e lo hanno rilasciato. Si è quindi imbarcato alla volta della Svizzera.

Bernie Ecclestone è sposato con Fabiana Flosi, brasiliana, e ha preso parte ad alcuni eventi in Brasile tenutisi nel mese di maggio, tra cui una competizione di Stock Car in una campagna nei pressi di San Paolo, e un incontro con Nelson Piquet a Brasilia, che ha vinto per tre volte il campionato mondiale di Formula 1.