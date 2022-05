È morto Ray Liotta, il “bravo ragazzo” di Martin Scorsese

È morto Ray Liotta, l’attore aveva 67 anni. Noto per il ruolo in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese. Aveva lavorato anche in soap opera, film tv e musical.

È morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film Dangerous Waters

Grazie all’allora moglie di Bauer, Melanie Griffith, nel 1986 l’attore ottenne il ruolo di Ray Sinclair, in “Qualcosa di travolgente”, con il ruolo dell’ex marito violento di Lulù, interpretata appunto da Melanie Griffith. Questo ruolo gli fruttò una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista.

Martin Scorsese lo scelse nel 1990 per il film “Quei bravi ragazzi”, nel ruolo del protagonista, Herny Hill. Interpretava un italo-irlandese che cerca di avere successo facendosi strada nella mafia americana.

Dopo questa interpretazione scelse sempre ruoli diversi, per dimostrare di poter essere effettivamente un attore camaleontico e passo’ dal poliziotto maniaco in “Abuso di potere” al vedovo che scrive jingle in “Una moglie per papà” al ruolo del militare ribelle di “Fuga da Absolom”