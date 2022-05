Un ex poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla madre, ha sparato alla donna poi si è tolto la vita.

La tragedia è accaduta questa mattina in un’abitazione di Nole, nel Torinese. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

L’uomo è morto sul colpo. La madre, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.