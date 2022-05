Bruna, giovane mamma accoltellata a morte in strada. Confessa il suo killer: «Un gesto immotivato»

Ieri una donna di origini albanesi è stata uccisa nel Ragusano. Uno sconosciuto l’ha accoltellata per strada.

L’accoltellatore è stato rintracciato: avrebbe già confessato il suo delitto. Senza un reale movente.

Morire accoltellata per strada a 37 anni. È successo ieri a Brunilda Halla, 37 anni, originaria dell’Albania. Uccisa a coltellate a Vittoria, in provincia di Ragusa. Brunilda, nota anche come Bruna, è stata uccisa mercoledì in via Tenente Alessandrello, all’angolo con via Firenze, quando erano da poco passate le 13. Un uomo l’ha accoltellata a morte vicino a casa, prima di darsi alla fuga a piedi. Bruna viveva lì coi due figli e il marito, al lavoro mentre si consumava l’omicidio.

I carabinieri sono già riusciti a rintracciare il suo assassino grazie alle riprese delle telecamere di video sorveglianza. Stando alle ultime indiscrezioni, l’uccisore della giovane mamma sarebbe un 28enne con problemi psichici e il suo «un gesto estemporaneo e immotivato». Stanotte i militari lo hanno individuato a portato in caserma. Sempre nella notte è arrivato il fermo per lui. Avrebbe anche già confessato di essere l’autore del delitto.