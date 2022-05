Travolge cinghiale guidando auto senza patente e finisce contro muro: morto 17enne

Un giovane ragazzo di 17 anni è deceduto in provincia di Caserta in un sinistro provocato da un cinghiale sbucato d’un tratto per strada

Un diciassettenne ha perso la vita in un sinistro stradale occorso la notte scorsa lungo la provinciale che connette Pietramelara a Baia e Latina, in provincia di Caserta.

Il ragazzo era alla guida dell’automobile dei suoi genitori, una Ford Fiesta, quando un cinghiale è sbucato d’un tratto sulla strada e il 17enne lo ha investito, per poi perdere il controllo del mezzo e sbandare fuori strada, schiantandosi contro un muro.

Il giovane avrebbe compiuto la maggiore età nel mese di agosto, e forse stava guidando a velocità elevata. In auto con lui, un ragazzo della stessa età, ricoverato in prognosi riservata. Il 17enne che conduceva il veicolo è stato portato fuori dalle lamiere, ma poco dopo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Il suo amico, pure lui tirato fuori dall’auto, è stato trasportato in gravi condizioni e lo hanno ricoverato all’ospedale di Caserta.