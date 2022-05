Insegue e molesta per strada 18enne, fermato per violenza sessuale

Due giorni fa una giovane diciottenne stava andando a prendere il treno in stazione per recarsi al lavoro.

Ma lungo il cammino ha incrociato uno sconosciuto che ha cercato di toccarla.

Mercoledì scorso, il 25 maggio, un 19enne è stato fermato a Monza per violenza sessuale. Tutto sarebbe accaduto la settimana precedente. Esattamente il 18 maggio, quando una ragazza di 18 anni che si dirigeva verso la stazione ha incrociato uno sconosciuto in via Mentana. L’uomo ha cominciato a seguirla nel tentativo di parlarle. Al rifiuto della 18enne, le ha infilato la mano sotto il vestito per palpeggiarla.

La giovane ha reagito con forza, sottraendosi alla violenza. L’aggressore così ha desistito, finendo per andarsene a piedi. Dopo essersi ripresa dal trauma, la giovane è riuscita a prendere il treno per andare al lavoro. Il giorno però si è presentata alla Polfer di Monza per presentare denuncia. Dopo la descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno avviato le indagini. Sulla base delle telecamere di sicurezza nei pressi della stazione, sono riusciti a rintracciare un uomo che corrispondeva alla descrizione.

Così verso le 13:30 del 25 maggio una volante ha notato un uomo corrispondente al sospettato in via Pavoni, a Monza. Gli agenti lo hanno quindi bloccato. Il fermato è un cittadino egiziano di 19 anni, irregolare e già raggiunto da una misura di allontanamento rilasciata dal questore di Agrigento nel 2021. Gli ulteriori approfondimenti in Questura hanno fatto emergere ulteriori e gravi indizi di colpevolezza. Sulla base dei quali per il 19enne è arrivato il fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale. Adesso si trova nella casa circondariale San Quirico di Monza, a disposizione delle autorità giudiziarie.