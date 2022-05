Bimba di 5 mesi ricoverata con emorragia cerebrale, positiva alla cocaina. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine: i carabinieri sospettano maltrattamenti da parte dei genitori.

Positivo il test alle sostanze stupefacenti, effettuato sulla bimba di appena 5 mesi che due settimane fa era stata ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale di Padova. La piccolina era stata portata al pronto soccorso dopo essersi sentita male, nella notte di sabato scorso.

I malori sarebbero stati provocati dai diversi traumi al cervello, risultati da una serie di maltrattamenti o di disattenzione da parte dei suoi genitori. Questa è per lo meno l’ipotesi avanzata dalle forze dell’ordine che stanno indagando sul caso.

Si temono maltrattamenti in famiglia: l’ipotesi degli inquirenti

Non è ancora del tutto chiaro se la piccola abbia assunto direttamente la cocaina, o se sia stata contaminata in qualche modo dalla sostanza. Ciò che è risultato evidente dagli accertamenti effettuati sul suo corpicino, però, è che la bimba è stata vittima di incurie da parte dei suoi genitori. Nella notte di sabato 7 maggio la bambina era stata portata al pronto soccorso di Chioggia, a seguito di una serie di malori. Vomito e un brutto colpo alla testa – forse un trauma da “scuotimento” particolarmente violento: queste le due sintomatologie.

Il personale sanitario che si è occupato della bimba aveva dunque immediatamente allertato i carabinieri, mentre continuava a prendersi cura di lei. Dopo appena due giorni, però, le condizioni della bimba si erano aggravate, ed era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza a Padova. Ed è qui che si trova tuttora ricoverata, nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Pare che le sue condizioni, ad oggi, seppur ancora gravi siano comunque migliorate. Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla procura, con i carabinieri che si stanno occupando del caso. Dall’ospedale di Padova i medici spiegano che la bimba è sedata, sotto controllo, ma si temono eventuali danni neurologici e cerebrali.

Un quadro difficile, che ha come cornice una situazione famigliare ancora più complessa. La piccola pare infatti che viva solo con sua madre. Sia la donna che il padre della bimba, però, sono stati ascoltati dai militari dell’Arma, che stanno battendo la pista di possibili maltrattamenti in famiglia. Le tracce di cocaina di cui la piccola è risultata positiva, non avrebbero legami diretta con i traumi riscontrati sul suo corpicino, ma si allaccerebbero a un contesto estremamente delicato.