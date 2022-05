Fa rasare i capelli ai suoi figli con impresso il logo della Juve: padre indagato per maltrattamenti

Indagato un uomo di 45 anni, di Roma. L’uomo ha accompagnato i propri figli dal barbiere decidendo per loro il nuovo taglio, ma i bambini non avrebbero apprezzato. La denuncia dell’ex compagna

Un padre di 45 anni di Roma, ha accompagnato i suoi figli di 6 e 8 anni dal barbiere, e ha scelto per loro il nuovo taglio, ossia una rasatura con sopra impresso il logo della Juventus sulla nuca.

Come riporta Il Corriere della Sera, la madre dei bambini, una volta visto cosa era successo, ha denunciato l’ex compagno, e ora l’uomo è indagato per maltrattamenti dopo che gli inquirenti hanno chiuso l’inchiesta. I bambini, che hanno portato quel taglio di capelli per qualche settimana, pur essendo anche loro tifosi della Juve, non hanno apprezzato il gesto del padre, raccontando alla madre di essere stati più volte presi in giro dai compagni di scuola.

Questo avrebbe portato la donna a denunciare l’accaduto in procura. L’episodio risale al dicembre 2021: l’uomo, in auto con i figli per recarsi dal barbiere, ha esposto ai figli la sua idea, e loro erano molto felici, anche a taglio eseguito.

I guai però sono cominciati quando una volta in classe, i compagni, in maggioranza tifosi della Roma, hanno cominciato a prenderli in giro. La madre, quando ha visto il logo della Juve dietro la nuca dei bambini, è rimasta senza parole e i genitori hanno avuto un forte diverbio, durante il quale il 45enne, già accusati di maltrattamenti verbali alla ex quando erano ancora insieme, si è rivolto a lei con un linguaggio assai colorito.