Liliana Resinovich, l’amico Claudio svela di essere stato suo amante

L’uomo, in collegamento durante la trasmissione “Quarto Grado”, rivela che i due si vedevano anche tre volte a settimana

Nuovi dettagli vengono fuori in merito alla relazione che intercorreva tra Liliana Resinovich, donna di Trieste sparita il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, e il suo amico Claudio Sterpin.

A svelare questi dettagli in trasmissione è Claudio Sterpin, finito al centro di un triangolo con il marito della donna, Sebastiano Visintin. «Ero il suo amante. Le avevo chiesto di aspettare dicembre, mese in cui cadeva l’anniversario dalla morte di mia moglie, e poi dopo il suo divorzio saremmo usciti allo scoperto. Mi sembrava giusto così», ha proseguito Sterpin.

Claudio Sterpin, che attualmente non crede all’ipotesi che Liliana possa essersi suicidata, racconta al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, come è iniziata la relazione con Resinovich. «Abbiamo iniziato a frequentarci a settembre. Lily veniva da me, mi aiutava a stirare e nelle faccende di casa. Poi abbiamo iniziato a parlarci in maniera diversa, e da ottobre veniva a casa mia anche tre volte a settimana. La nostra era una relazione segreta, nessuno dei nostri amici lo sapeva. Voleva chiedere il divorzio e vivere con me», ha chiosato infine Sterpin.