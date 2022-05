Uccide l’amante del fidanzato e scompare nel nulla: 34enne ricercata negli Usa

Uccide l’amante del fidanzato e scompare nel nulla: la 34enne Kaitlin Armstrong è ora ricercata negli Usa. La donna avrebbe avuto già dei precedenti con la giustizia americana.

Si sono perse le tracce di Kaitlin Armstrong, presunta responsabile dell’omicidio di Anna “Mo” Wilson. La 34enne avrebbe fatto fuori la sua rivale in amore, dato che avrebbe intrattenuto una relazione con il suo fidanzato, Colin Strickland, di 35 anni. Colin e Anna si sarebbero avvicinati grazie a una passione in comune, il ciclismo: da lì sarebbe scoppiata, poi, una relazione clandestina uscita allo scoperto nel peggiore dei modi.

Il corpo della 25enne è stato ritrovato lo scorso 11 maggio a Austin, in Texas. La giovane è stata freddata con diversi colpi di pistola. Inizialmente le forze dell’ordine americane hanno indagato su Strickland e un amico della vittima; i due, però, sono stati scagionati nel giro di poco tempo, e i sospetti hanno cominciato a concentrarsi tutti sulla figura di Kaitlin.

Gli inquirenti sono dunque riusciti a ricostruire movente e dinamica dell’omicidio: la donna avrebbe ucciso la sua rivale in amore, dopo aver scoperto la storia con Colin. La macchina della 34enne, la sera del delitto, è stata avvistata nella zona dell’omicidio, i proiettili che hanno raggiunto a morte la 25enne sono compatibili con la pistola che Colin aveva regalato anni prima alla sua ragazza. Su Kaitlin ora pende un mandato di cattura, ma per ora pare essere sparita nel nulla.

L’assassina aveva già dei precedenti con la giustizia

La fuggitiva del Texas, Kaitlin Armstrong, ricercata dalle forze dell’ordine degli Stati Uniti in relazione all’omicidio, avvenuto l’11 maggio, della ciclista 25enne Anna Moriah Wilson, era stata già accusata di furto nel 2018. Secondo quanto viene riportato dai media americani, la donna avrebbe infatti un debito di pagamento di 650 presso una spa della contea di Travis. La 34enne, al momento del check out, avrebbe lasciato la sua MasterCard sul bancone della struttura, uscendo dalla spa e non rientrando più per pagare. La cauzione della Armstrong era fissata a 3.500 dollari all’epoca dei fatti, secondo quanto si legge dai registri della contea.

Della donna, al momento, si sono perse le tracce. Il 12 maggio, gli investigatori hanno arrestato Armstrong con un mandato di arresto di classe B eccezionale. Le autorità hanno ascoltato la 34enne per farle depositare un interrogatorio, ma l’hanno erroneamente rilasciata dalla custodia sul mandato di reato minore a causa di un inghippo burocratico. Come spiegato da Fox News, infatti, la sua data di nascita nel sistema dipartimento di polizia non corrispondeva alla data di nascita inserita invece sul mandato di arresto. A spiegarlo è stato l’agente Richard Spitler durante una conferenza stampa tenutasi nella giornata di mercoledì.

Non appena è stata rilasciata, dunque, la donna si è messa in fuga. Il vice maresciallo del Texas, Brandon Filla, ha raccontato al New York Post che la donna potrebbe avere a disposizione, al momento, “i fondi per continuare a nascondersi” per diverso tempo. “La fuga di Armstrong non è stata qualcosa di improvviso, è stato qualcosa di metodico, eseguito a tempo debito. La donna aveva un piano“, ha spiegato Filla ai media statunitensi.