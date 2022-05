Il Real Madrid vince la Champions League

Quattordicesima vittoria per il club di Madrid, che batte il Liverpool per uno a zero. Quinta finale e quarta vittoria per mister Carlo Ancelotti.

Come avvenne nel 2018 per il Liverpool non c’è speranza, quando in finale incontra il Real Madrid. La squadra allenata dal nostro Carlo Ancelotti vince grazie ad un gol di Vinicius Junior e si porta a casa la quattordicesima Champions League.

Un portiere monumentale

Buona parte della vittoria è merito delle straordinarie parate del portiere belga Courtois, che ha letteralmente preso tutto quello che i Reds gli tiravano. Interventi clamorosi, in particolare su Mohamed Salah, che hanno contribuito in maniera indiscutibile alla vittoria dei Blancos. Il Liverpool ci ha provato per tutta la partita, a vincere: con la qualità dei suoi giocatori, con il gioco aggressivo tipico di Jurgen Klopp, con tutto quello che era possibile. Ma il Real Madrid, cinico e spietato come in tutta questa stagione, ha solo a tratti sbandato, difendendosi bene e ripartendo con rapidi attacchi. Alla fine risultato giusto: potevano vincere entrambe, ha vinto chi è riuscita a fare gol. Delusione per i tifosi del Liverpool, molti dei quali sono riusciti ad entrare nello stadio solo alla fine del primo tempo per il caos che ha caratterizzato il pre partita, grande gioia – ovviamente – per i tantissimo tifosi del Real.