Nasconde cocaina nella giacca della figlia di 6 anni, arrestato pusher

I Carabinieri hanno arrestato un pusher cinquantatreenne, con precedenti, durante uno dei consueti controlli antidroga.

Ma nel corso della perquisizione in casa dell’uomo hanno scoperto che teneva la droga anche nella giacca della figlia di soli sei anni.

I Carabinieri di Prato hanno arrestato un pregiudicato 53enne di origini marocchine. L’arresto è avvenuto durante uno degli abituali controlli antidroga nel centro della città toscana. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in via Fra Bartolomeo mentre spacciava dosi di cocaina. I Carabinieri gli hanno trovato addosso circa dieci dosi pronte per essere spacciate.

Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare, con la partecipazione del Nucleo Cinofilo della Polizia Municipale Pratese, si sono ritrovati altri 70 gr di cocaina nella giacca della figlia di sei anni. Rinvenuto anche materiale per il taglio della droga e tutto l’equipaggiamento necessario per confezionare la sostanza stupefacente.

Il 53enne aveva abbandonato la sua precedente attività nel campo dell’edilizia, con ogni probabilità a causa della crisi nel settore.