Pusher sorpreso nel parco con 12 dosi di droga, 19enne in manette

A Siracusa un corriere della droga con precedenti è finito in manette durante un controllo dei Carabinieri.

Nonostante il tentativo di fuga gli agenti sono riusciti a catturarlo e a recuperare la droga.

I militari dell’Arma stavano pattugliando una zona della città conosciuta anche come “piazza dello spaccio” quando hanno intravisto un siracusano di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per droga, impegnato a spacciare.

Il pusher si trovava nelle vicinanze di un parco pubblico in via Santi Amato. Accortosi della presenza degli agenti, il 19enne prima si è sbarazzato di un pacchetto di sigarette, gettandolo in un cespuglio, e poi è fuggito.

In pochi attimi però il corriere della droga è stato raggiunto dai carabinieri. Dopo averlo bloccato gli agenti hanno recuperato anche il pacchetto di sigarette di cui si era liberato. Al suo interno hanno scoperto 12 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e crack, tutte suddivise in “quartini”. La droga è stata posta sotto sequestro mentre il pusher è stato confinato agli arresti domiciliari.