Pusher 14enne cerca di fuggire e poi assale i carabinieri: denunciato

Un pusher minorenne, di soli 14 anni, si è beccato una denuncia dai carabinieri di Reggio Emilia per detenzione a fini di spaccio

Un pusher di soli 14 anni si è preso una denuncia per detenzione a fini di spaccio da parte dei carabinieri di Reggio Emilia. Nonostante sia molto giovane si è mostrato molto scaltro e disinvolto come un pusher esperto. Quando ha visto i militari è fuggito e quando lo hanno raggiunto ha reagito assalendoli. Tutto questo per impedire ai carabinieri di trovare le dosi di droga e il bilancino di precisione che il ragazzino aveva nascosto all’interno degli slip che indossava.

Leggi anche:—>Sangalli (Confcommercio ) su green pass:«Basta cortei di sabato in centro»

Per tutte queste ragioni, i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi anche:—>Mafia: maxi operazione della Dia, sequestrati beni per milioni di euro

Ma non è finita qui, perché i carabinieri hanno sequestrato al 14enne reggiano anche 5 grammi di marijuana. Lo stupefacente era suddiviso in tre dosi. I militari hanno sottratto al ragazzo anche il bilancino di precisione che teneva dentro le mutande che portava addosso.