Operazione “Alto Impatto”: controlli a tappeto, sequestrate armi e droga

Un’ampia operazione dei Carabinieri ha portato a numerosi sequestri di armi da fuoco e sostanze stupefacenti.

A centinaia i controlli e le perquisizioni. Controlli anche negli esercizi commerciali da parte dei militari dell’Arma.

Controlli serrati a Casoria e a Afragola, nel Napoletano. Con l’operazione “Alto Impatto” i Carabinieri della locale compagnia hanno passato al setaccio le strade cittadine. Diverse le perquisizioni che hanno portato a identificare 164 cittadini e al controllo di 101 veicoli.

Lo scenario principale dell’operazione, condotta assieme al Nas di Napoli e al nucleo cinofili, è stato il rione Salicelle. Qui i militari hanno recuperato e posto sotto sequestro una pistola scacciacani modello 92. Trovato anche uno zaino contenente un passamontagna, due guanti e un’ascia. I Carabinieri li hanno trovati nei locali comuni dell’isolato 19, dove qualcuno li aveva nascosti.

Trovata pistola in mezzo alla strada

Malviventi in fuga durante i controlli. Come è capitato a via Santa Maria dove i Carabinieri hanno rivenuto per strada una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, oltre a tre munizioni. Con ogni probabilità qualcuno, sentendo il fiato sul collo, si era liberato dell’arma da fuoco pistola gettandola via. Posta sotto sequestro, infine, anche un’arma giocattolo senza il tappo rosso. I militari l’hanno ritrovata vicino alla casa di un pregiudicato. Sulle armi sequestrate saranno effettuati degli esami balistici per appurare se siano state impiegate in fatti di sangue o per altri reati.

Durante l’operazione ci sono stati anche sequestri di droga. Ad esempio a Casoria sul tetto di una corte di edifici di via Manzoni c’erano 178 grammi di hashish, 43 grammi di cocaina e 75 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente era già divisa per dosi e pronta allo smercio. Mentre sono sei i consumatori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. I Nas hanno controllato anche varie attività commerciali, sanzionando un barista ad Afragola. Per lui 3 mila euro di sanzioni per carenze dal punto di vista igienico-sanitario.